Кубок мира по шахматам хотят провести под водопадом Виктория

На проведение Кубка мира по шахматам 2021 года и Всемирной шахматной олимпиады 2022 года претендуют африканские страны Зимбабве и Замбия. Соревнования могут пройти под водопадом Виктория.

Об этом по возвращении из Зимбабве заявил президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов:

- Прямо под водопадом Виктория! Представляете, какая красота будет?

Водопад Виктория на реке Замбези расположен в Африке на границе Замбии и Зимбабве. Его ширина составляет около 1708 метров , а высота - более 100 метров .

По словам главы ФИДЕ, в Зимбабве этой древней игре уделяется большое внимание. Достаточно сказать, что уже со следующего года во всех школах будет обязательный урок шахмат.

В случае победы совместной заявки Зимбабве и Замбии Кубок мира впервые пройдет в африканской стране.