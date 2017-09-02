Кубок мира по шахматам хотят провести под водопадом Виктория
На проведение Кубка мира по шахматам 2021 года и Всемирной шахматной олимпиады 2022 года претендуют африканские страны Зимбабве и Замбия. Соревнования могут пройти под водопадом Виктория.
Об этом по возвращении из Зимбабве заявил президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов:
- Прямо под водопадом Виктория! Представляете, какая красота будет?
Водопад Виктория на реке Замбези расположен в Африке на
границе Замбии и Зимбабве. Его ширина составляет около
По словам главы ФИДЕ, в Зимбабве этой древней игре уделяется большое внимание. Достаточно сказать, что уже со следующего года во всех школах будет обязательный урок шахмат.
В случае победы совместной заявки Зимбабве и Замбии Кубок мира впервые пройдет в африканской стране.