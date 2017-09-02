Никита Сошников: Мэттьюз в жизни – простой парень
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Форвард «Торонто» Никита Сошников дал интервью обозревателю «Советского спорта».
- Как себя ведет в раздевалке Остон Мэттьюз, обладатель
«Колдер Трофи»-2017?
- Что удивляет, он же 1997 года рождения. Но ведет себя, будто 30-летний мужик. Большой профессионал. Спокойный, хладнокровный.
А в жизни Остон – простой парень. Всегда может пошутить, подколоть. Ни разу за год не видел, чтобы он сорвался или повел себя нехорошо.
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