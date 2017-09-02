Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кенин5:7, 2:6Шарапова
Хоккей  Спартак- : -Динамо Минск
Баскетбол  Россия- : -Сербия
Футбол  Оренбург- : -Крылья Советов
Хоккей  Торпедо- : -СКА
Футбол  Грузия- : -Ирландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Никита Сошников: Мэттьюз в жизни – простой парень

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард «Торонто» Никита Сошников дал интервью обозревателю «Советского спорта».

- Как себя ведет в раздевалке Остон Мэттьюз, обладатель «Колдер Трофи»-2017?
- Что удивляет, он же 1997 года рождения. Но ведет себя, будто 30-летний мужик. Большой профессионал. Спокойный, хладнокровный.

А в жизни Остон – простой парень. Всегда может пошутить, подколоть. Ни разу за год не видел, чтобы он сорвался или повел себя нехорошо.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Никита Сошников: Летом я лечился от травмы в ТоронтоФорвард «Торонто» Никита Сошников дал интервью обозревателю «Советского спорта».Никита Сошников: Надо передачу на Овечкина закрывать клюшкойФорвард «Торонто» Никита Сошников дал интервью обозревателю «Советского спорта».Никита Сошников: В этом сезоне я хочу забить 20 головФорвард «Торонто» Никита Сошников дал интервью обозревателю «Советского спорта».«Коламбус» подписал шестилетний контракт с нападающим Веннбергом«Коламбус» объявил о подписании нового контракта с нападающим команды Александером Веннбергом.Генменеджер «Коламбуса»: Кэйн провел два очень удачных сезона, играя вместе с ПанаринымГенеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен поделился мнением об игре нового нападающего клуба Артемия Панарина.
Футбол
Тихонов и Аленичев признаны лучшими тренерами ФНЛ в августе
Футбол
Александр Бородюк: Несу ответственность за разгром от Черногории
Волейбол
Букмекеры считают сборную России явным фаворитом полуфинала ЧЕ-2017 с Бельгией
Баскетбол
Виталий Фридзон: В начале матча с Турцией был небольшой мандраж
все новости
Торонто
Торонтокалендарьстатистика
Никита Сошников
Никита Сошниковвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости