Никита Сошников: Мэттьюз в жизни – простой парень

Форвард «Торонто» Никита Сошников дал интервью обозревателю «Советского спорта».

- Как себя ведет в раздевалке Остон Мэттьюз, обладатель «Колдер Трофи»-2017?

- Что удивляет, он же 1997 года рождения. Но ведет себя, будто 30-летний мужик. Большой профессионал. Спокойный, хладнокровный.

А в жизни Остон – простой парень. Всегда может пошутить, подколоть. Ни разу за год не видел, чтобы он сорвался или повел себя нехорошо.