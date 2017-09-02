Андрей Назаров: Приезд в Уфу - горячее испытание
Источник: Russia HockeyКомментарии
Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился
ожиданиями от матча против «Салавата
Юлаева», который пройдет 3 сентября.
«Удивлен ли победой Уфы со счетом 11:3? В «Салавате Юлаеве» собрана одна из лучших групп атаки в КХЛ, поэтому у уфимской команды в каждом матче есть реальный шанс нокаутировать любого соперника. 11 шайб — это рекорд результативности сезона, относимся к нему с уважением.
Безусловно, приезжать в такой момент в «Уфу», да еще без ключевого центрфорварда — это серьезное испытание. Сейчас думаем, кем Ганзла заменить, — может быть, юным Хайруллиным. Готовимся», — цитирует Назарова Russia-Hockey.ru.
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