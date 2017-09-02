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Андрей Назаров: Приезд в Уфу - горячее испытание

Источник:  Russia HockeyКомментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился ожиданиями от матча против  «Салавата Юлаева», который пройдет 3 сентября.

«Удивлен ли победой Уфы со счетом 11:3? В «Салавате Юлаеве» собрана одна из лучших групп атаки в КХЛ, поэтому у уфимской команды в каждом матче есть реальный шанс нокаутировать любого соперника. 11 шайб — это рекорд результативности сезона, относимся к нему с уважением. 

Безусловно, приезжать в такой момент в  «Уфу», да еще без ключевого центрфорварда — это серьезное испытание. Сейчас думаем, кем Ганзла заменить, — может быть, юным Хайруллиным. Готовимся», — цитирует Назарова Russia-Hockey.ru.

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