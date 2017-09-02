Британцы анонсировали появление революционной методики обнаружения допинга

Британская исследовательская группа подготовит к Олимпиаде 2020 года в Токио высокоэффективный допинг-тест, который станет прорывом в области обнаружения запрещенных веществ у спортсменов.

Как сообщает издание Times, Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство выделили на этот проект 540 тысяч фунтов исследовательской группе Университета в Брайтоне.

- Мы уверены, что метод будет готов до Олимпиады в Токио. Я настроен оптимистично. В последние годы проблема допинга очень актуальна, надеюсь, что новый тест позволит остановить неприятную тенденцию, - цитирует пресса главу исследовательской группы профессора Янниса Поциладиса.

По информации газеты, революционный метод позволит с точностью определять время приема спортсменом допинга. С его помощью можно будет обнаружить запрещенные вещества в крови атлетов даже через несколько недель после их употребления.