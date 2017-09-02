Евгений Коноплянка: В сборной часто играем в Counter Strike

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал, как футболисты команды проводят свободное время перед матчами.



«Кто-то сидит и играет в Counter-Strike – популярная сейчас игра, хотя она всегда была популярной, ещё с детства. А что скрывать? Кто кофе пьет, кто-то общается, а кто-то в нарды играет. Это тоже нужно, чтобы не сидеть в телефоне или весь день «упираться» в телевизор.



Зинченко привез нарды, чтобы не играть в карты? Он же в них никогда не играл. А тех пацанов ты не сломаешь! Кто играет в карты, то они сидят и играют. Знаю, у них еще сейчас дерби между «Шахтером» и «Динамо»: играют в Counter-Strike пять на пять. Я тоже вчера присоединился, вспомнил молодость», – цитирует Коноплянку Footboom.