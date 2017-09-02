Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кенин5:7, 2:6Шарапова
Хоккей  Спартак- : -Динамо Минск
Баскетбол  Россия- : -Сербия
Футбол  Оренбург- : -Крылья Советов
Хоккей  Торпедо- : -СКА
Футбол  Грузия- : -Ирландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Евгений Коноплянка: В сборной часто играем в Counter Strike

Источник:  Footboom.comКомментарии

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал, как футболисты команды проводят свободное время перед матчами.

«Кто-то сидит и играет в Counter-Strike – популярная сейчас игра, хотя она всегда была популярной, ещё с детства. А что скрывать? Кто кофе пьет, кто-то общается, а кто-то в нарды играет. Это тоже нужно, чтобы не сидеть в телефоне или весь день «упираться» в телевизор.

Зинченко привез нарды, чтобы не играть в карты? Он же в них никогда не играл. А тех пацанов ты не сломаешь! Кто играет в карты, то они сидят и играют. Знаю, у них еще сейчас дерби между «Шахтером» и «Динамо»: играют в Counter-Strike пять на пять. Я тоже вчера присоединился, вспомнил молодость», – цитирует Коноплянку Footboom.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Тренер сборной Мексики: Постараемся удивить на чемпионате мираАссистент главного тренера сборной Мексики Луис Помпилио Паес после победы над Панамой (1:0) прокомментировал выход национальной команды на чемпионат мира 2018.Роман Муртазаев: Нам нет оправданияНападающий национальной сборной Казахстана Роман Муртазаев прокомментировал разгромное поражение от Черногории в матче отборочного цикла ЧМ-2018.Чемпионат мира без Месси. Миф или реальность?Чемпионат мира без Месси. Миф или реальность?Аргентина может пролететь мимо чемпионата мира. Даже одна мысль об этом убивает. Месси может не приехать в Россию?Роберт Просинечки: Сборная Азербайджана не сдержала КингаГлавный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки прокомментировал поражение своей команды от Норвегии в седьмом туре отборочного цикла чемпионата мира 2018.Победная поступь Шараповой, счастье Уильямс и польский конфуз. Главные новости утра«Советский спорт» знакомит вас с главными новостями субботнего утра.
Футбол
Тихонов и Аленичев признаны лучшими тренерами ФНЛ в августе
Футбол
Александр Бородюк: Несу ответственность за разгром от Черногории
Волейбол
Букмекеры считают сборную России явным фаворитом полуфинала ЧЕ-2017 с Бельгией
Баскетбол
Виталий Фридзон: В начале матча с Турцией был небольшой мандраж
все новости
Украина
Украинакалендарьстатистика
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянкавсе новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости