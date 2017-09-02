Александр Мостовой: Если «Спартак» не будет выигрывать в ближайших матчах, то может забыть о чемпионстве

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о старте сезона в РФПЛ.



- В начале чемпионата ходили разговоры о возможной отставке Семина, о том, что он, якобы, не вполне соответствует как тренер. Говорили о проблемах с составом. Тем не менее, сейчас это главный конкурент «Зенита». Как вы это оцениваете?

- На данный момент – да, «Локомотив» — это главный конкурент, - цитирует Мостового Rusfootball.Info - Думаю, в первую очередь тут работает опыт. В коллективе сплоченные, опытные игроки, которые прекрасно воспользовались своим шансом.



Рассматривать тренерскую должность, на мой взгляд, не имеет смысла. Потому что работа тренера состоит из множества не всегда логичных элементов. Захотели – убрали. Захотели – назначили. В той истории, что была в межсезонье, ничего нового нет. В современном, да и не только в современном футболе, на самом деле многое зависит от связей, от знакомств, от дружбы. Не всегда на подобные слухи стоит обращать внимание.



- «Спартак» идет на 9-м месте, и некоторые считают, что борьба за золото ими уже проиграна.

- Думаю, надо еще тура 2-3 подождать-посмотреть. Если они и тут не доберут своих очков – можно будет уже не рассчитывать на чемпионство. После того, как прошло 3-4 тура, мы обсуждали, что в команде еще словно празднуют чемпионство. Вполне вероятно, что так и происходило. А потом команда столкнулась с тем, с чем сталкиваются на самом деле многие клубы. «Спартак» много лет не становился чемпионом и теперь не знает, как в этой майке себя чувствовать. Когда ты из года в год борешься и выигрываешь – это одно. В прошлом году всё достаточно резко случилось. Видимо, на команду действительно выпали психологические проблемы.



Потому что по игре я бы не сказал, что «Спартак» кому-то уступает. В матче с ЦСКА они ничем не уступали, а в Хабаровске, например, они просто не могли забить. Хотя моментов было мяча на три. Плюс и во встрече с «Локомотивом» команда вела.



Одно дело, когда у команды нет игры, или ей не хватает в каких-то компонентах. Сейчас же им, как ни странно это прозвучит – недостает только набранных очков. Ну и, конечно, прошлогоднего фарта тоже нет.