Сын Абрамовича может стать владельцем ЦСКА
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Аркадий Абрамович, сын российского бизнесмена и владельца «Челси» Роман Абрамовича может купить у Евгений Гинера футбольный клуб ЦСКА.
Об этом сообщает портал News24hitc.ru.
В настоящий момент известно о встрече Евгения Гинера и представителей Аркадия Абрамовича.
Клуб может быть продан за 300 миллионов долларов.
Напомним, в сезоне-2016/17 ЦСКА стал вице-чемпионом России. Команда смогла пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов.
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