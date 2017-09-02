Сын Абрамовича может стать владельцем ЦСКА

Аркадий Абрамович, сын российского бизнесмена и владельца «Челси» Роман Абрамовича может купить у Евгений Гинера футбольный клуб ЦСКА.

Об этом сообщает портал News24hitc.ru.

В настоящий момент известно о встрече Евгения Гинера и представителей Аркадия Абрамовича.

Клуб может быть продан за 300 миллионов долларов.

Напомним, в сезоне-2016/17 ЦСКА стал вице-чемпионом России. Команда смогла пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов.

