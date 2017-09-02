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Сын Абрамовича может стать владельцем ЦСКА

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Аркадий Абрамович, сын российского бизнесмена и владельца «Челси» Роман Абрамовича может купить у Евгений Гинера футбольный клуб ЦСКА.

Об этом сообщает портал News24hitc.ru.

В настоящий момент известно о встрече Евгения Гинера и представителей Аркадия Абрамовича.

Клуб может быть продан за 300 миллионов долларов.

Напомним, в сезоне-2016/17 ЦСКА стал вице-чемпионом России. Команда смогла пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов. 

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