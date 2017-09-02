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Евгений Ловчев: Гинер может продать ЦСКА

Источник:  «Спорт уик-энд»Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал трансферную политику ЦСКА.

«Говорят, он хочет продать ЦСКА. Нет средств у Евгения Ленноровича. Я скажу вам, что сейчас творится с ЦСКА. Гинер был близок к Абрамовичу, потом к Сергею Иванову. И когда на груди появился спонсор у них знаменитый, «Россети», это же Иванов подогнал. А теперь таких могучих болельщиков у ЦСКА нет — и Гинер уже не может содержать команду.

Он устал все время доставать и доставать деньги. Представьте: Гинер достал, а потом условный Васин возьмет и «навалит». И все оправдывают защитника почему-то. Вот и в последней игре с «Ахматом» «армейцы» набросились на судью, а Васина не тронули. А это он гол привез», — цитирует Ловчева «Спорт Уик-Энд».

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