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Сергей Базаревич: Сборной России будет важно суметь навязать борьбу Богдановичу

Источник:  Официальный сайт РФБКомментарии

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич поделился ожиданиями от матча против сборной Сербии.

«Сербы, на мой взгляд, несколько расслабленно начали матч с Латвией. Но во второй половине начали защищаться, и это дало результат. Плюс Богданович в очередной раз продемонстрировал, что он готов и к НБА. Надеюсь, что у него там будет достаточно игрового времени, и он себя обязательно проявит.

В этой сборной Сербии Богданович – самый создающий игрок. И будет очень важно ограничить его действия. Плюс сербы стараются играть под кольцо, где «большие» – Марьянович и Кузмич – оказывают на соперников серьезное давление. На подборе они буквально уничтожили латышей. Вообще у сербов много чего есть неприятного. Даже несмотря на то, что на Евробаскет не приехало много ведущих игроков», – цитирует Базаревича официальный сайт РФБ.

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