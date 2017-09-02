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Роман Любимов: «Авангард» - очень хорошая, быстрая команда

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Нападающий ЦСКА Роман Любимов прокомментировал игру своей команды с «Авангардом». 

- «Авангард» - очень хорошая, быстрая команда, активно прессингует соперника, и так же здорово «садятся» к своим воротам. Нам где-то повезло в матче с ними: омичи не забили, а мы смогли реализовать свои моменты, рассказал Любимов в интервью «Спорт день за днем».

Напомним, матч 1 сентября завершился со счетом 3:0 в пользу армейцев.

Матч

ЦСКА - Авангард - 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы:

Капризов (Киселевич, Шумаков), 1:43 (1:0). Любимов (Бурдасов), 52:21 (2:0). Плэтт (Григоренко, Скотт), 59:21 (3:0).

Место и дата

01 сентября 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция


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