Роман Любимов: «Авангард» - очень хорошая, быстрая команда
Источник: «Спорт день за днем»Комментарии
Нападающий ЦСКА Роман Любимов прокомментировал игру своей команды с «Авангардом».
- «Авангард» - очень хорошая, быстрая команда, активно прессингует соперника, и так же здорово «садятся» к своим воротам. Нам где-то повезло в матче с ними: омичи не забили, а мы смогли реализовать свои моменты, рассказал Любимов в интервью «Спорт день за днем».
Напомним, матч 1 сентября завершился со счетом 3:0 в пользу армейцев.
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