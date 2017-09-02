Майк Тайсон: Я уважаю Макгрегора

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон заявил, что стал больше уважать чемпиона UFC Конора Макгрегора после боя с чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером.

«Да, теперь я определенно уважаю его больше», — цитирует Тайсона «Газета.Ру» со ссылкой на TMZ.

Напомним, бой между Мейвезером и Макгрегором прошел 27 августа в Лас-Вегасе. Американец победил соперника техническим нокаутом.