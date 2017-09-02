Майк Тайсон: Я уважаю Макгрегора
Источник: Газета.RuКомментарии
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон заявил, что стал больше уважать чемпиона UFC Конора Макгрегора после боя с чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером.
«Да, теперь я определенно уважаю его больше», — цитирует Тайсона «Газета.Ру» со ссылкой на TMZ.
Напомним, бой между Мейвезером и Макгрегором прошел 27 августа в Лас-Вегасе. Американец победил соперника техническим нокаутом.
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