Заб Джуда сядет в тюрьму за неуплату алиментов

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Заб Джуда приговорен судом округа Квинс к 3 месяцам тюрьмы за задолженность по выплате алиментов на сумму 120 тысяч долларов, сообщает New York Daily News.

Ранее Джуда объяснял судье, что если его поместят под арест, то он не сможет зарабатывать деньги, поэтому тот его попросил прийти с 10% суммы. Джуда оказался не в состоянии это сделать, после чего был приговорен к тюремному заключению.



По словам свидетеля происшествия, боксер выглядел шокированным таким развитием событий.

В июне 2016 боксер был отстранен от выступлений Атлетической комиссией штата Невада на 18 месяцев за фальсификацию документов об отсутствии задолженностей по выплате алиментов.