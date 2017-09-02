Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кенин5:7, 2:6Шарапова
Хоккей  Спартак- : -Динамо Минск
Баскетбол  Россия- : -Сербия
Футбол  Оренбург- : -Крылья Советов
Хоккей  Торпедо- : -СКА
Футбол  Грузия- : -Ирландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Заб Джуда сядет в тюрьму за неуплату алиментов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Заб Джуда приговорен судом округа Квинс к 3 месяцам тюрьмы за задолженность по выплате алиментов на сумму 120 тысяч долларов, сообщает New York Daily News.

Ранее Джуда объяснял судье, что если его поместят под арест, то он не сможет зарабатывать деньги, поэтому тот его попросил прийти с 10% суммы. Джуда оказался не в состоянии это сделать, после чего был приговорен к тюремному заключению.

По словам свидетеля происшествия, боксер выглядел шокированным таким развитием событий.

В июне 2016 боксер был отстранен от выступлений Атлетической комиссией штата Невада на 18 месяцев за фальсификацию документов об отсутствии задолженностей по выплате алиментов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Флойд Мэйвезер был в нокауте! Слухи подтвердились!Флойд Мэйвезер был в нокауте! Слухи подтвердились!Заб Джуда во время тренировочного спарринга послал Флойда Мэйвезера в нокаут. Александр Беленький рассказывает о том, как это было.Заб Джуда одержал первую победу за 5 лет, нокаутировав Мунгуйю (видео)Экс-чемпион мира в двух весовых категориях американец Заб Джуда одержал свою 43-ю победу на профессиональном ринге.Фрэмптон – Санта Крус 2 и возвращение Джуды. Что смотреть в январеФрэмптон – Санта Крус 2 и возвращение Джуды. Что смотреть в январеSovsport.ru рассказывает о 10 поединках месяца, которыми начнется 2017 год.Заб Джуда обвиняется в домашнем насилииЭкс-чемпион мира в трех весовых категориях 38-летний американец Заб Джуда обвиняется в домашнем насилии.Кабальеро попался с кокаином. Главные события мирового бокса за неделюКабальеро попался с кокаином. Главные события мирового бокса за неделюРой Джонс проведет бой против бойца ММА, поединок Дрозд – Макабу отменен и другие главные события в мире мирового бокса за минувшую неделю.
Футбол
Тихонов и Аленичев признаны лучшими тренерами ФНЛ в августе
Футбол
Александр Бородюк: Несу ответственность за разгром от Черногории
Волейбол
Букмекеры считают сборную России явным фаворитом полуфинала ЧЕ-2017 с Бельгией
Баскетбол
Виталий Фридзон: В начале матча с Турцией был небольшой мандраж
все новости
Заб Джуда
Заб Джудавсе новости