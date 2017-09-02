Александр Григорян: История с деньгами сплотит коллектив
Главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян рассказал, как на команде сказались события, связанные с уходом с поста президента клуба Валерия Оганесяна.
«Что касается ситуации с Валерием Оганесяном, то клуб официально все разъяснил. Безусловно, первая реакция вызвала небольшой стресс у ребят, но все быстро вернулось в рабочее русло. Более того, нынешняя ситуация только поспособствует большему сплочению коллектива. Я вижу, что мои игроки предельно мотивированы и готовы сделать все ради успеха клуба», — цитирует Григоряна официальный сайт «Арарата».
Напомним, ранее сообщалось, что после ухода Оганесяна была проведена финансовая проверка, которая показала исчезновение со счета «Арарата» 20 млн рублей.
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