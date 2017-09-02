Александр Григорян: История с деньгами сплотит коллектив

Главный тренер моско­вского «Арарата» Александр Григорян рассказал, как на команде сказались события, связанные с уходом с поста президента клуба Валерия Оганесяна.

«Что касается ситуа­ции с Валерием Огане­сяном, то клуб офици­ально все разъяснил. Безусловно, первая реакция вызвала небо­льшой стресс у ребят, но все быстро вернулось в рабочее русл­о. Более того, нынеш­няя ситуация только поспособствует больш­ему сплочению коллек­тива. Я вижу, что мои игроки предельно мотивированы и готовы сделать все ради ус­пеха клуба», — цитирует Григоряна официальный сайт «Арарата».

Напомним, ранее сообщалось, что после ухода Оганесяна была проведена финансовая проверка, которая показала исчезновение со счета «Арарата» 20 млн рублей.