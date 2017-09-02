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Татьяна Тарасова: Допинг шел не от России

Источник:  «Комсомольская правда»Комментарии

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала возможный запрет на участие российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане.

«Я все это превосходно понимаю. Но нас это не очень задевает — мы ничего не пьем. Давным давно, в 2005-м вроде бы нашли у одной нашей девушки фуросемид. Но это девочки — они все время воду свою гоняют, она с тем же успехом могла выпить настой петрушки. Мы — чистые, поэтому и готовимся спокойно. Как мы можем бороться с этими санкциями? Никак. Но когда нас выпустят — мы будем лучшими, и мы к этому готовимся.

Вообще весь этот допинг не от нас, не от России пошел. Мы не занимаем первое место по количеству положительных проб. Если вы поднимете статистику за несколько лет, вы увидите, что мы далеко не на первых местах по допинговым скандалам. Не мы это придумали. У нас такой выдающейся медицины нет, как в тех странах, где люди все это принимают. У нас это вообще от того человека пошло, который сбежал в Америку и там начал что-то рассказывать. Я про Родченкова. Это же от него в России все шло, он всем этим увлекался здесь, а теперь уехал и что-то там рассказывает», — приводит слова Тарасовой «Комсомольская правда».

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