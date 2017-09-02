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Петра Квитова: Я сыграла лучший матч после возвращения на корт, возвращаюсь к нормальной жизни

Источник:  Официальный сайт US OpenКомментарии

Чешская теннисистка Петра Квитова прокомментировала свою победу над Каролин Гарсией на Открытом чемпионате США. 

- Думаю, я провела лучший матч после возвращения на корт. Очень довольна своей игрой. Особенно здорово работала подача, что не всегда просто на центральном корте, учитывая, как падает тень. Я знала, что будет непросто. Предыдущий поединок с Каролин на Кубке Федерации получился очень тяжелым для меня, она была на невероятном подъеме.

Я понимала, что надо сыграть эмоциональнее и активнее. Думаю, мне это удалось. Удалось ли мне вернуться к нормальной жизни? Отчасти. В этом мне очень помогает теннис. Я чувствую себя на корте и рядом с ним так же, как раньше, - рассказала Петра.

Напомним, Петра Квитова пропустила несколько месяцев из-за травмы руки, полученной в столкновении с вооруженным грабителем. 

Матч

Квитова П. (Чехия) - Гарсия К. (Франция) - 6:0, 6:4

Место и дата

01 сентября 18:00, , Онлайн-трансляция


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