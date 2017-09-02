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UFC. Абдул-Керим Эдилов (Россия) — Боян Михайлович (Сербия). Прогноз «Советского спорта»

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

2 сентября в Роттердаме (Голландия) состоится турнир UFC Fight Night 115. В рамках бойцовского шоу россиянин Абдул-Керим Эдилов проведет поединок против серба Бояна Михайловича.

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко дает прогноз на эту схватку.

- Уже многие стали забывать, кто такой Абдул-Эдил Керимов. Это самый любимый боец президента Чечни Рамзана Кадырова. Керимов в 2015 году признавался лучшим российским бойцом ММА по версии читателей «Советского спорта», затем он подписал контракт с UFC и пропал с радаров. Дело в том, что его обвинили в нарушении антидопинговых правид и дисквалифицировали на два года. Срок наказания истек, и вот, наконец-то, Абдул-Керим дебютирует в сильнейшей лиге мира. И хорошо, что соперник ему достался довольно-таки среднего уровня. Серб Боян Михайлович провел два поединка в UFC и в обоих проиграл техническими нокаутами: Фрэнсису Нганноу и Йоахиму Кристенсену. Если Эдилов подойдет к этому бою в оптимальных кондициях, то шансов у серба не будет никаких.

Абдул-Керим Эдилов (Россия) — Боян Михайлович (Сербия)
Весовая категория: полутяжелая
Места в мировом рейтинге. Эдилов (-, бои 16-4), Михайлович (228-е, бои 10-5).
Прогноз: победа Эдилова нокаутом.

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