UFC Fight Night 115: Волков — Штруве. Где смотреть бой?

Сегодня в Роттердаме (Голландия) состоится турнир UFC Fight Night 115. В главном поединке бойцовского шоу россиянин Александр Волков сразится против голландца Стефана Штруве.

Турнир начнется в 18:30 по московскому времени. Видеотрансляция шоу состоится на канале «Матч ТВ», который покажет основные поединка бойцовского шоу. Трансляция начнется в 23:40 по московскому времени в субботу и завершится в 01:00 в воскресенье. Если вы хотите посмотреть предварительные бои, то можно приобрести подписку на канал Fight Pass. Это удовольствие обойдется вам примерно в 2000 рублей.

Помимо Волкова, на турнире также выступят россияне Забит Магомедшарипов, Абдул-Керим Эдилов, Майрбек Тайсумов и Рустам Хабилов.