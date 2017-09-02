Джеки Чан снимет фильм об истории гонки «24 часа Ле-Мана»

Актер и режиссер Джеки Чан снимет фильм об истории легендарного суточного автогоночного марафона «24 часа Ле-Мана».

- Единственный кинематографический проект, который сейчас находится в производстве, это проект Джеки Чана. Это будет ретроспектива об истории «24 часа Ле-Мана». Фильм будет снят китайской командой во главе с Джеки Чаном, чей гоночный коллектив выступает в марафоне последние два года, — рассказал директор бюро по туризму города Ле-Ман Бруно Рэя.

Съемки фильма должны начаться весной 2018 года. Об этом сообщает RT на русском.



В суточном марафоне 2017 года команда Jackie Chan DC Racing, совладельцем которой является Чан, заняла второе место в абсолютном зачете гонки и одержала победу в своем классе.