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Джеки Чан снимет фильм об истории гонки «24 часа Ле-Мана»

Источник:  RT на русскомКомментарии

Актер и режиссер Джеки Чан снимет фильм об истории легендарного суточного автогоночного марафона «24 часа Ле-Мана».

- Единственный кинематографический проект, который сейчас находится в производстве, это проект Джеки Чана. Это будет ретроспектива об истории «24 часа Ле-Мана». Фильм будет снят китайской командой во главе с Джеки Чаном, чей гоночный коллектив выступает в марафоне последние два года, — рассказал директор бюро по туризму города Ле-Ман Бруно Рэя.

Съемки фильма должны начаться весной 2018 года. Об этом сообщает RT на русском.

В суточном марафоне 2017 года команда Jackie Chan DC Racing, совладельцем которой является Чан, заняла второе место в абсолютном зачете гонки и одержала победу в своем классе.

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