UFC. Забит Магомедшарипов (Россия) — Майк Сантьяго (США). Прогноз «Советского спорта»
2 сентября в Роттердаме (Голландия) состоится турнир UFC Fight Night 115. В рамках бойцовского шоу россиянин Забит Магомедшарипов проведет поединок против американца Майка Сантьяго.
Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко дает прогноз на эту схватку.
- Бывший чемпион лиги ACB в полулегком весе Забит Магомедшарипов проведет первый бой в UFC и соперник ему достался не из легких. Американец Майк Сантьяго также проведет первый бой в промоушене. Сейчас на его счету девять побед подряд в рамках второсортных турниров. Но его нельзя назвать слабым соперником. Сантьяго является базовым борцом и девять побед из 19 завершил досрочно сабмишенами. Забита ждет тяжелый бой. Однако, правильно выбранная тактика на бой против Майка может отыграть все недостатки.
Забит
Магомедшарипов (Россия) — Майк Сантьяго
(США)
Весовая категория: полулегкая
Места в мировом рейтинге. Магомедшарипов (45-е, бои 12-1), Сантьяго (66-е, бои 19-9).
Прогноз: победа Магомедшарипова единогласным решением судей.
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