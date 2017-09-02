UFC. Забит Магомедшарипов (Россия) — Майк Сантьяго (США). Прогноз «Советского спорта»

2 сентября в Роттердаме (Голландия) состоится турнир UFC Fight Night 115. В рамках бойцовского шоу россиянин Забит Магомедшарипов проведет поединок против американца Майка Сантьяго.

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко дает прогноз на эту схватку.

- Бывший чемпион лиги ACB в полулегком весе Забит Магомедшарипов проведет первый бой в UFC и соперник ему достался не из легких. Американец Майк Сантьяго также проведет первый бой в промоушене. Сейчас на его счету девять побед подряд в рамках второсортных турниров. Но его нельзя назвать слабым соперником. Сантьяго является базовым борцом и девять побед из 19 завершил досрочно сабмишенами. Забита ждет тяжелый бой. Однако, правильно выбранная тактика на бой против Майка может отыграть все недостатки.

Забит Магомедшарипов (Россия) — Майк Сантьяго (США)

Весовая категория: полулегкая

Места в мировом рейтинге. Магомедшарипов (45-е, бои 12-1), Сантьяго (66-е, бои 19-9).

Прогноз: победа Магомедшарипова единогласным решением судей.