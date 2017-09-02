Альваро Мората: Играть против Кьеллини - все равно, что пытаться отобрать еду у гориллы

Нападающий сборной Испании Альваро Мората поделился ожиданиями от матча квалификации ЧМ-2018 с Италией.

- Кто доставляет мне больше всего проблем, так это Кьеллини. Играть против него – это как попасть в клетку к горилле и пытаться отобрать у нее еду. Хотя, кажется, пару раз мне все-таки удалось забить команде Джорджо.

У него невозможно выиграть единоборство, если он играет против тебя один в один в штрафной или просто применяет персональную опеку. От него нужно только оторваться на пару метров, чтобы Кьеллини уже не мог тебя догнать, иначе очень трудно, - рассказал Мората.

Напомним, ранее Альваро Мората играл вместе с Кьеллини за туринский «Ювентус».

Матч квалификации ЧМ-2018 Испания - Италия состоится сегодня в Мадриде.





