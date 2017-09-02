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Евгений Зимин: Тарасов нас постоянно оскорблял

Источник:  ФХРКомментарии

Бывший нападающий сборной СССР Евгений Зимин поделился воспоминаниями о матче Суперсерии 1972 года.

Первый матч Суперсерии 72-го года. В самом начале «горим» 0:2. А Бобров был само спокойствие. Абсолютно спокойно говорит на лавке: «Ребята, чего приуныли? Господи, проигрываем же не дворовой команде, а лучшим в мире игрокам. Как считается — лучшим». Михалыч именно так подчеркнул – «как считается». Мол, это еще не факт вовсе! Бобров умел это – найти нужные слова в критический момент. 

Cколько мы играли при Чернышеве и Тарасове, Тарасов все время пытался передергивать состав, кричал, оскорблял нас, а это нас не приободряло, а напротив, раздражало. Полная противоположность поведению Боброва. Руководи Чернышев с Тарасовым игрой против сборной НХЛ — не справились бы. Вернее так — Аркадий Иванович, пожалуй, сумел бы, а Анатолий Владимирович – вряд ли», — цитирует Зимина официальный сайт ФХР.

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