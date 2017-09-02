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Исполнительный директор «Амкара»: В клубе тяжелое положение

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов прокомментировал работу клуба в трансферное окно.

Радует хотя бы то, что мы практически полностью сохранили тот состав, который завершал прошлый сезон. Фактически, «Амкар» потерял только одного игрока, входившего в основную обойму – Роланда Гиголаева. Но это был тот случай, когда просто нет смысла удерживать футболиста, который не хочет играть за твою команду. К тому же клуб получил за его трансфер адекватные деньги. Замечу, кстати, что Гиголаев стал уже седьмым футболистом, трансфер которого позволил «Амкару» заработать. Ранее были трансферы Георгия Джикии, Александра Селихова и Чумы Анене, Изунну Узочукву, Бранко Йовичича и Максима Батова. 


Наконец, трех игроков мы подписали в последние дни дозаявочной кампании. Вообще-то, это не совсем наш стиль, ведь обычно «Амкар» старается делать приобретения с таким расчетом, чтобы у новичков было как можно больше времени на адаптацию. Но с поправкой на нашу нынешнюю ситуацию, поступить иначе мы не смогли, и мы надеемся, что новички, как это в «Амкаре» чаще всего и бывает, придутся ко двору. К тому же эти футболисты наверняка добавят команде новых эмоций, привнесут ту самую свежую кровь, которую «Амкару», несколько лет игравшему практически одним составом, немного не хватало. С возвращением Дмитрия Белорукова команда получила настоящего лидера раздевалки и опытнейшего футболиста на поле. Благодаря аренде Саида Эззатоллахи мы, надеюсь, смогли закрыть проблемную позицию в центре полузащиты. Хотя ему еще предстоит выиграть конкуренцию у Гола и Огуде, когда Фегор вернется в строй. Но игрока с таким статусом, какой заработал к своим 20 годам Саид, в истории клуба, кажется, не было. Ведь мы заполучили футболиста, который с большой долей вероятности сыграет на чемпионате мира. Будем надеяться, что в нашей команде он будет выглядеть столь же ярко, как и в сборной», - цитирует Маслова официальный сайт «Амкара».

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