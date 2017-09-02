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Исполнительный директор «Амкара»: Миловича приобрели на перспективу

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов прокомментировал работу клуба в трансферное окно.

«Разумеется, только сезон покажет, насколько удачными оказались наши кадровые решения. Но надо прямо сказать, что в той финансовой ситуации, в которой находится «Амкар», нам сложно конкурировать с другими клубами. Фактически, львиную часть расходов на содержания клуба мы вынуждены закрывать деньгами, полученными от трансферной деятельности, вместо того, чтобы направлять их на приобретение новых футболистов или улучшать инфраструктуру клуба, как, например, это делают наши соперники, которые имеют генеральных спонсоров или серьезное бюджетное финансирования от государства. 


Особо хочу сказать про трансфер Драго Миловича. Еще недавно он играл за сильнейший клуб Черногории «Морген», но тяжелая травма на время прервала карьеру футболиста, которого считали восходящей звездой. Наши болельщики должны понимать, почему мы остановили свой выбор на нападающем из третьей черногорской лиги. «Амкару» позарез нужен форвард, но у нас нет средств на его приобретение. Все, кого мы просматривали, были не сильнее тех парней, которые находятся в расположении команды. В результате нами было принято решение, что выберем лучшего по потенциалу футболиста и будем придерживаться единственно возможной в наших условиях стратегии, которую озвучили три года назад: работать с перспективными игроками, которые способны добиваться спортивного результата и возможно принесут клубу финансовую выгоду. Если Драго заиграет в свою силу, мы получим грозного форварда. А если нет, вреда клубу это не принесет – мы подписали его на таких скромных условиях, что фактически это можно считать продолжением просмотра футболиста», - цитирует Маслова официальный сайт «Амкара».

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