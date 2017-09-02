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Джанлуиджи Буффон: Не могу пообещать, что сборная Италии обыграет Испанию

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от матча квалификации ЧМ-2018 с Испанией.

- Первая игра (1:1) не сильно повлияет на ближайший матч. Многое изменилось в последнее время.

Мы хотим узнать, могут ли эти изменения привести к большим результатам. Возможно, нам необходимо продолжить поиск. Надеюсь, игра получится отличной.

Думаю, Италия покажет футбол хорошего качества, но обещать победу я не могу, — заявил Буффон.

Матч Испания – Италия состоится на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало игры – в 21.45 по московскому времени.

Напомним, на чемпионате Европы-2016 сборная Италии переиграла Испанию на стадии 1/8 финала. 

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