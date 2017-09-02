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Гарбинье Мугуруса: Надеюсь, дочь Серены Уильямс не будет играть в теннис

Источник:  Официальный сайт US OpenКомментарии

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала важное событие в жизни Серены Уильямс. 

- Серена родила девочку? Надеюсь, ее дочь не будет играть в теннис... Если серьезно, я очень за нее рада. Уверена, это чудесный момент, - заявила Мугуруса.

Напомним, Гарбинье Мугуруса в 2016 году стала чемпионкой «Ролан Гаррос», обыграв в финале Серену Уильямс, а в этом году она выиграла Уимблдон, одолев в решающем матче ее старшую сестру Винус. 

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