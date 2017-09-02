Майрбек Тайсумов (Россия) — Фелипе Силва (Бразилия). Прогноз «Советского спорта»

2 сентября в Роттердаме (Голландия) состоится турнир UFC Fight Night 115. В рамках бойцовского шоу россиянин Майрбек Тайсумов проведет поединок против бразильца Фелипе Силвы.

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко дает прогноз на эту схватку.

- Поединок Тайсумова против Силвы — это очередное противостояние борца с ударником. Бразилец ярко проводит свои бои. Шесть из восьми своих побед он достиг нокаутами, причем все — в первых раундах. Для Фелипе это будет всего лишь второй бой под эгидой UFC, в то время, как для россиянина — уже седьмой. Майрбек довольно неплохо дерется в сильнейшей лиге мира. На его счету пять побед (три - нокаутами) и одно поражение. Несмотря на то, что Тайсумов является борцом, ударная техника у него тоже отменная. Из 25 одержанных побед, 14 раз он побеждал именно нокаутами.

Майрбек Тайсумов (Россия) — Фелипе Силва (Бразилия)

Весовая категория: легкая

Места в мировом рейтинге. Тайсумов (-, бои 25-5), Силва (81-е, бои 8-0).

Прогноз: победа Тайсумова болевым или удушающим приемом.



