Виталий Фридзон: Сборная России сыграла в свой баскетбол

Капитан сборной России Виталий Фридзон поделился впечатлениями от победы над Турцией (76:73) на старте группового этапа чемпионата Европы.

«Нам очень важно было победить Турцию. Первый официальный матч при сумасшедшей поддержке соперника. Безусловно, это придаст нам уверенности. Поздравляю команду, болельщиков. Мы понимали, что первая игра с хозяевами турнира будет очень сложной, в начале мы немного нервничали, но нам удалось выдержать удар и начать играть в свой баскетбол. Здорово защищались, но допустили много потерь. Они применяли высокий прессинг, мы его сбивали, но не всегда это получалось. Очень важный бросок в концовке забил Алексей Швед, хочу отдельно поблагодарить его за это.



Сложно привыкнуть к новому мячу. Когда он становится мокрым, его тяжело поймать, мяч буквально выскальзывает из рук. Я разговаривал с создателем этого мяча, и он согласен со мной. Также на новый мяч жаловались многие капитаны других сборных, которые написали письмо в ФИБА.



Ответственность большая, надо всех подбадривать, держать в тонусе. Много молодых ребят, горячих, надо их успокаивать. Тренерский штаб и ребята доверили мне эту роль и я делаю все, что от меня зависит. Очень люблю нашу страну, давно играю за сборную, сменилось уже несколько поколений, но я до сих пор в строю», – цитируют Фридзона «Известия».