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Рустам Хабилов (Россия) — Десмонд Грин (США). Прогноз «Советского спорта»

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

2 сентября в Роттердаме (Голландия) состоится турнир UFC Fight Night 115. В рамках бойцовского шоу россиянин Рустам Хабилов проведет поединок против американца Десмонда Грина.

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко дает прогноз на эту схватку.

- Бой этих двух парней определит, кто из них более клыкастый. Хабилов по прозвищу Тигр выступает в UFC уже давно и на данный момент имеет серию из четырех побед, в то время, как Грин по прозвищу Хищник в сильнейшей лиге еще новичок. Он провел всего один бой в промоушене, победив раздельным решением судей Джоша Эмметта. До того, как Десмонд подписал контракт с UFC, он выступал в организациях Titan, Bellator и даже успел засветиться в Грозном на турнире WFCA 16, где техническим нокаутом в первом раунде победил Дэвида Кубаса. Хабилов давно требует от руководства UFC предоставить ему топового спортсмена, но матчмейкеры во главе с президентом промоушена Даной Уайтом, как будто не замечают успехов россиянина. Если Рустам ярко провит себя в поединке против американца, то заметно поднимется в мировом рейтинге. И тогда уж точно получит более серьезного соперника.

Рустам Хабилов (Россия) — Десмонд Грин (США)
Весовая категория: легкая
Места в мировом рейтинге. Хабилов (16-е, бои 21-3), Грин (63-е, бои 20-5).
Прогноз: победа Хабилова единогласным решением судей.

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