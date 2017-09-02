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Сборная России поздравила Станислава Черчесова с днем рождения

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Сборная России по футболу поздравила с днем рождения главного тренера команды Станислава Черчесова, которому исполнилось 54 года.

«Поздравляем главного тренера сборной России Станислава Черчесова с днем рождения! Счастья, здоровья, успехов», - говорится в твиттере национальной команды.

Напомним, 3 сентября национальная команда проведет контрольный матч с московским «Динамо», начало в 17:30 по Москве.

Матч

Россия - Динамо

Место и дата

03 сентября 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция


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