Сборная России поздравила Станислава Черчесова с днем рождения
Сборная России по футболу поздравила с днем рождения главного тренера команды Станислава Черчесова, которому исполнилось 54 года.
«Поздравляем главного тренера сборной России Станислава Черчесова с днем рождения! Счастья, здоровья, успехов», - говорится в твиттере национальной команды.
Поздравляем главного тренера @TeamRussia Станислава Черчесова с днем рождения! Счастья, здоровья, успехов! pic.twitter.com/N0FVAIr7ke— Сборная России (@TeamRussia) 1 сентября 2017 г.
Напомним, 3 сентября национальная команда проведет контрольный матч с московским «Динамо», начало в 17:30 по Москве.
Матч
Место и дата
03 сентября 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция
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