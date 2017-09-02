Хави: «Барселона» купила игроков не для своей философии

Многолетний капитан «Барселоны» Хави подверг критике трансферную политику каталонского гранда.

- Я играл в такой великий период «Барселоны», что сейчас создается впечатление, что команда уже не та. Она исповедует достойный футбол, но могла бы приобрести и лучших футболистов.

Команда спала, так как пять-шесть лет назад в ее составе выступали лучшие в мире для этой системы игры. Теперь в «Барселоне» есть для этой системы пять-шесть игроков в лице Месси, Иньесты, Бускетса, Альбы, Пике и Суареса.

Сейчас «Барселона» купила игроков, не соответствующих ее философии игры, - заявил Хави.

Напомним, каталонцы стартовали в чемпионате Испании-2017/18 с двух побед. 9 сентября «Барселоне» предстоит сыграть дерби с «Эспаньолом».

