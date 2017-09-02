Букмекеры считают сборную Испании явным фаворитом в игре с Италией
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня сборные Испании и Италии сыграют в Мадриде матч квалификации чемпионата мира-2018.
Букмекеры считают испанцев явными фаворитами встречи.
На их победу можно поставить с коэффициентом 1,73. Котировки на победу сборной Италии - 5,45. На ничью - 3,50.
Напомним, итальянцы остановили сборную Испании на стадии 1/8 финала чемпионата Европы-2016.
Игра начнется сегодня в 21:45 на арене «Сантьяго Бернабеу».
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