Букмекеры считают сборную Испании явным фаворитом в игре с Италией

Сегодня сборные Испании и Италии сыграют в Мадриде матч квалификации чемпионата мира-2018.

Букмекеры считают испанцев явными фаворитами встречи.

На их победу можно поставить с коэффициентом 1,73. Котировки на победу сборной Италии - 5,45. На ничью - 3,50.

Напомним, итальянцы остановили сборную Испании на стадии 1/8 финала чемпионата Европы-2016.

Игра начнется сегодня в 21:45 на арене «Сантьяго Бернабеу».

