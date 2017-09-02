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Букмекеры считают сборную Испании явным фаворитом в игре с Италией

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня сборные Испании и Италии сыграют в Мадриде матч квалификации чемпионата мира-2018. 

Букмекеры считают испанцев явными фаворитами встречи.

На их победу можно поставить с коэффициентом 1,73. Котировки на победу сборной Италии - 5,45. На ничью - 3,50.

Напомним, итальянцы остановили сборную Испании на стадии 1/8 финала чемпионата Европы-2016.

Игра начнется сегодня в 21:45 на арене «Сантьяго Бернабеу».

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