Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кенин5:7, 2:6Шарапова
Хоккей  Спартак- : -Динамо Минск
Баскетбол  Россия- : -Сербия
Футбол  Оренбург- : -Крылья Советов
Хоккей  Торпедо- : -СКА
Футбол  Грузия- : -Ирландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Артур Петросян: До красной карточки у Армении получалось все

Комментарии

Главный тренер сборной Армении Артур Петросян прокомментировал поражение в выездном матче отборочного раунда ЧМ-2018 с командой Румынии (0:1).

«Должен сказать, что до красной карточки у нас получалось все, что мы планировали. Мы часто теряли мяч на своей половине поля, вследствие чего позволяли сопернику контратаковать, но в любом случае до удаления наша тактика работала. К сожалению, нет оснований для того, чтобы поздравлять, мы играем, чтобы набрать очки, что сегодня не получилось. Что касается боеспособного состава, то есть основной костяк команды, но мы все еще находимся в поиске.

Гол в конце матча — следствие усталости. Ребята сражались до последних секунд, даже после пропущенного гола пытались спасти игру. Повторяю, сегодня мы заслужили увезти из Бухареста одно очко. Если бы мы использовали шансы, то игра сложилась бы совсем иначе. Я не разочарован ничьей игрой, это командная игра, и наша команда сделала все, чтобы показать хорошую игру. А если я чего-то увидел, что мне не понравилось, об этом я поговорю с моими футболистами лично», — цитирует Петросяна официальный сайт федерации футбола Армении.

Матч

Румыния - Армения - 1:0 (0:0)

Голы

Максим 90 (1:0).

Незабитые пенальти

Станку (Румыния), 55

Место и дата

01 сентября 21:45, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Покупайте сомбреро. Мексика вышла на чемпионат мираПокупайте сомбреро. Мексика вышла на чемпионат мираПобеда над Гондурасом сделала «ацтеков» недосягаемыми для конкурентов.Букмекеры считают сборную Испании явным фаворитом в игре с ИталиейСегодня сборные Испании и Италии сыграют в Мадриде матч квалификации чемпионата мира-2018.Альваро Мората: Играть против Кьеллини - все равно, что пытаться отобрать еду у гориллыНападающий сборной Испании Альваро Мората поделился ожиданиями от матча квалификации ЧМ-2018 с Италией.Евгений Коноплянка: В сборной часто играем в Counter StrikeПолузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал, как футболисты команды проводят свободное время перед матчами.Тренер сборной Мексики: Постараемся удивить на чемпионате мираАссистент главного тренера сборной Мексики Луис Помпилио Паес после победы над Панамой (1:0) прокомментировал выход национальной команды на чемпионат мира 2018.
Футбол
Хави: «Барселона» купила игроков не для своей философии
Футбол
«Манчестер Сити» заявил Зинченко на матчи премьер-лиги
Футбол
Сборная России поздравила Станислава Черчесова с днем рождения
Теннис
Гарбинье Мугуруса: Надеюсь, дочь Серены Уильямс не будет играть в теннис
все новости
Румыния
Румыниякалендарьстатистика
Армения
Армениякалендарьстатистика
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости