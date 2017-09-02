Артур Петросян: До красной карточки у Армении получалось все

Главный тренер сборной Армении Артур Петросян прокомментировал поражение в выездном матче отборочного раунда ЧМ-2018 с командой Румынии (0:1).

«Должен сказать, что до красной карточки у нас получалось все, что мы планировали. Мы часто теряли мяч на своей половине поля, вследствие чего позволяли сопернику контратаковать, но в любом случае до удаления наша тактика работала. К сожалению, нет оснований для того, чтобы поздравлять, мы играем, чтобы набрать очки, что сегодня не получилось. Что касается боеспособного состава, то есть основной костяк команды, но мы все еще находимся в поиске.

Гол в конце матча — следствие усталости. Ребята сражались до последних секунд, даже после пропущенного гола пытались спасти игру. Повторяю, сегодня мы заслужили увезти из Бухареста одно очко. Если бы мы использовали шансы, то игра сложилась бы совсем иначе. Я не разочарован ничьей игрой, это командная игра, и наша команда сделала все, чтобы показать хорошую игру. А если я чего-то увидел, что мне не понравилось, об этом я поговорю с моими футболистами лично», — цитирует Петросяна официальный сайт федерации футбола Армении.