Бенитес может покинуть «Ньюкасл» и возглавить другой клуб АПЛ

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес может покинуть клуб из-за недовольства его трансферной политикой.

По информации The Guardian, испанский специалист практически утратил доверия к владельцу клуба Майка Эшли и больше не считает свою работу в «Ньюкасле» долгосрочным проектом.

Он рассматривает возможность принять другой клуб английской премьер-лиги, если таковой будет заинтересован в его услугах.

Напомним, ранее Бенитес тренировал в премьер-лиге «Ливерпуль» и «Челси».

