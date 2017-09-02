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Бенитес может покинуть «Ньюкасл» и возглавить другой клуб АПЛ

Источник:  The GuardianКомментарии

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес может покинуть клуб из-за недовольства его трансферной политикой.

По информации The Guardian, испанский специалист практически утратил доверия к владельцу клуба Майка Эшли и больше не считает свою работу в «Ньюкасле» долгосрочным проектом.

Он рассматривает возможность принять другой клуб английской премьер-лиги, если таковой будет заинтересован в его услугах.

Напомним, ранее Бенитес тренировал в премьер-лиге «Ливерпуль» и «Челси».

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