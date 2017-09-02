Сегодня на чемпионате мира по боксу состоятся 10 финальных поединков
Сегодня в Гамбурге завершается чемпионат мира по боксу-2017.
Финальные поединки начнутся в 19:00 по московскому времени.
За золотую медаль будет сражаться только один российский боксер - олимпийский чемпион Рио-2016 Евгений Тищенко. В весовой категории до 52 кг бронзовую награду завоевал Тамир Галанов.
Сегодня в финалах сразятся:
До 49 кг
Йоаннис Аригильягос (Куба) - Хасанбой Дусматов (Узбекистан)
До 52 кг
Йосвани Вейтия (Куба) - Язурбек Латипов (Казахстан)
До 56 кг
Кайрат Ералиев (Казахстан) - Дюк Раган (США)
До 60 кг
Лазаро Альварес (Куба) - Софьян Оумиа (Франция)
До 64 кг
Икбольжон Холдаров (Узбекистан) - Энди Крус Гомес (Куба)
До 69 кг
Шахрам Гиясов (Узбекистан) - Рониэл Иглесиас (Куба)
До 75 кг
Абильхан Аманкул (Казахстан) - Александр Хижняк (Украина)
До 81 кг
Хулио Сезар ла Крус (Куба) - Джо Уорд (Ирландия)
до 91 кг
Эрисланди Савон (Куба) - Евгений Тищенко (Россия)
Свыше 91 кг
Камшибек Кункабаев (Казахстан) - Магомедрасул Меджидов (Азербайджан).