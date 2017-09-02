Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кенин5:7, 2:6Шарапова
Хоккей  Спартак- : -Динамо Минск
Баскетбол  Россия- : -Сербия
Футбол  Оренбург- : -Крылья Советов
Хоккей  Торпедо- : -СКА
Футбол  Грузия- : -Ирландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сегодня на чемпионате мира по боксу состоятся 10 финальных поединков

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в Гамбурге завершается чемпионат мира по боксу-2017.

Финальные поединки начнутся в 19:00 по московскому времени.

За золотую медаль будет сражаться только один российский боксер - олимпийский чемпион Рио-2016 Евгений Тищенко. В весовой категории до 52 кг бронзовую награду завоевал Тамир Галанов.

Сегодня в финалах сразятся:

До 49 кг

Йоаннис Аригильягос (Куба) - Хасанбой Дусматов (Узбекистан)

До 52 кг

Йосвани Вейтия (Куба) - Язурбек Латипов (Казахстан)

До 56 кг

Кайрат Ералиев (Казахстан) - Дюк Раган (США)

До 60 кг

Лазаро Альварес (Куба) - Софьян Оумиа (Франция)

До 64 кг

Икбольжон Холдаров (Узбекистан) - Энди Крус Гомес (Куба)

До 69 кг

Шахрам Гиясов (Узбекистан) - Рониэл Иглесиас (Куба)

До 75 кг

Абильхан Аманкул (Казахстан) - Александр Хижняк (Украина)

До 81 кг

Хулио Сезар ла Крус (Куба) - Джо Уорд (Ирландия)

до 91 кг

Эрисланди Савон (Куба) - Евгений Тищенко (Россия)

Свыше 91 кг

Камшибек Кункабаев (Казахстан) - Магомедрасул Меджидов (Азербайджан).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Россиянин Галанов завоевал бронзу на чемпионате мира по боксуВ Гамбурге (Германия) проходит чемпионат мира по боксу. Россиянин Тамир Галанов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 52 кг.Евгений Тищенко: Надеюсь в финале чемпионата мира подарить зрителям красивый бойРоссийский тяжеловес Евгений Тищенко поделился ожиданиями от финального поединка на чемпионате мира, который проходит в Гамбурге.Галанов вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу и гарантировал себе медальВ Гамбурге (Германия) проходит чемпионат мира по боксу среди мужчин. В весовой категории до 52 кг в полуфинал пробился россиянин Тамир Галанов.Тищенко вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу и гарантировал себе медальВ Гамбурге (Германия) проходит чемпионат мира по боксу среди мужчин. В весовой категории до 91 кг в полуфинал пробился россиянин Евгений Тищенко.Павел Колобков: Уверен, Сочи проведет чемпионат мира на самом высоком уровнеМинистр спорта РФ Павел Колобков уверен в том, что Сочи справится с проведением чемпионата мира по боксу 2019 году.
Футбол
Хави: «Барселона» купила игроков не для своей философии
Футбол
«Манчестер Сити» заявил Зинченко на матчи премьер-лиги
Футбол
Сборная России поздравила Станислава Черчесова с днем рождения
Теннис
Гарбинье Мугуруса: Надеюсь, дочь Серены Уильямс не будет играть в теннис
все новости
Евгений Тищенко
Евгений Тищенковсе новости
Чемпионат мира по боксу
Чемпионат мира по боксу