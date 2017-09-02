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Сегодня в Голландии пройдет турнир UFC, в рамках которого выступят пять россиян

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в Роттердаме (Голландия) состоится турнир UFC Fight Night, в рамках которого выступят сразу пять бойцов, представляющих Россию.

В главном поединке бойцовского шоу российский тяжеловес Александр Волков сразится против голландца Стефана Штруве.

В предварительной сетке шоу выступят Абдул-Керим Эдилов, Забит Магомедшарипов, Рустам Хабилов и Майрбек Тайсумов. Соперниками наших бойцов станут соответственно Боян Михайлович (Сербия), Майк Сантьяго (США), Десмонд Грин (США) и Фелипе Силва (Бразилия).

Турнир начнется в 18:30 по московскому времени. Телеканал «Матч ТВ» покажет основные поединки бойцовского шоу. Начало трансляции — 23:40 мск.

Что? Где? Когда? Вся информация о турнире UFC в Голландии, где подерется Волков

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