Нападающий Килиан Мбаппе, перешедший из «Монако» в «ПСЖ», определился со своим игровым номером.

Мбаппе будет играть за «ПСЖ» под номером «29».

Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer la signature de Kylian Mbappé ! 👊 #BienvenueKylian pic.twitter.com/y1yiSq9DW9 — PSG Officiel (@PSG_inside) 31 августа 2017 г.

Напомним, аренда Мбаппе рассчитана до 30 июня 2018 года. После этого сезона «ПСЖ» будет обязан выкупить игрока. Контракт будет рассчитан до 30 июня 2022 года.

Финансовые детали сделки не разглашаются. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» заплатит за выкуп контракта Мбаппе 180 миллионов евро, но отложил подписание постоянного контракта из-за финансового фэйр-плей.

В текущем сезоне 18-летний Килиан Мбаппе провел два матча за «Монако».