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Егор Филипенко: За поражение от Люксембурга очень стыдно

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Защитник сборной Беларуси Егор Филипенко прокомментировал поражение от команды Люксембурга (0:1) в матче квалификации чемпионата мира 2018. 

«Честно говоря, тяжело о чем-то говорить. Первый тайм очень слабо провели, почти ничего не создали. Во втором начали вроде бы активно нагнетать… В моменте, где должны были выжимать больше, теряем просто мяч, получаем контратаку — 0:1. Не знаю, в чем причина. Наверное, сборная Люксембурга больше хотела, с большим желанием играла. Мне так показалось со стороны. 

Очень много потерь допускали, в том числе и я ошибался. В простых ситуациях, когда команда не должна терять. И после ошибок мы получали очень опасные контратаки. Не знаю, надо разбираться. Конечно, очень стыдно сейчас. Даже нет слов. 

Естественно, мы хотели прессинговать. Но надо было, наверное, более грамотно это делать. Не все время уходить в прессинг, где-то отойти, ждать потерю соперника, самим убегать в контратаку. Но у нас это не очень хорошо получалось», — цитирует Филиппенко официальный сайт Ассоциации белорусской федерации футбола.

Матч

Люксембург - Белоруссия - 1:0 (0:0)

Голы

Да Мота 60 (1:0).

Состав

Люксембург: Жубер, Филиппс, Скендерович, Тиль О., Янс, Родригес (Тюрпель, 55), Яниш, Мартинс (Островски, 78), Хольтер (Тиль В., 67), Да Мота, Жоаким

Белоруссия: Черник, Сиваков, Алисейко, Матвейчик, Политевич (Савицкий, 46), Филипенко, Маевский (Сарока, 77), Гордейчук (Поляков, 61), Баланович, Драгун, Лаптев

Предупреждения:

Филиппс, 23; Родригес, 36 - Баланович, 57; Поляков, 87; Драгун, 88

Судья:

Клейтон Пизани (Мальта)

Место и дата

31 августа 21:45, Жозе Бартел, Онлайн-трансляция

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