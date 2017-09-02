Евгений Коноплянка: Без партнеров мне с Ярмоленко голов не забить

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился ожиданиями от домашнего матча квалификации чемпионата мира 2018 года с командой Турции.

«Больше было тактики — нам нужна сыгранность, потому что давно не виделись. Физически все готовы, думаю, что тренерский штаб с этим согласен.

На самом деле я считаю, что без команды я или Андрей Ярмоленко не забьем гол. Я даже об этом не думаю. Буду счастлив знать, если забьет наш центральный защитник или опорник. Тут важно, как сыграет команда, а не один человек», — сказал Коноплянка в эфире телеканала «Футбол 1».