Джон Джонс прошел допинг-тест после боя с Кормье

По прозвищу Драго. Лучшие бои Александра Волкова (видео) 2 сентября в Роттердаме российский тяжеловес Александр Волков проведет бой против голландца Стефана Штруве.

Сегодня в Голландии пройдет турнир UFC, в рамках которого выступят пять россиян Сегодня в Роттердаме (Голландия) состоится турнир UFC Fight Night, в рамках которого выступят сразу пять бойцов, представляющие Россию.