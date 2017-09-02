Джон Джонс прошел допинг-тест после боя с Кормье
Источник: Allboxing.ruКомментарии
Чемпион чемпиона UFC в полутяжелом весе Джон Джонс прошел допинг-тест после боя с Даниэлем Кормье.
Как сообщает Allboxing, анализ крови, взятый у Джона после поединка не выявил запрещенных препаратов. Однако отметим, что USADA до сих пор не опубликовала результаты пробы «B» тестов, взятых перед боем.
Напомним, 28 июля в анализе мочи Джонса был обнаружен анаболический стероид туринабол.
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