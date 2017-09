Макгрегор сравнил себя с плененным орангутаном

Звезда ММА ирландец Конор Макгрегор отметился новым необычным твитом.

«Я - плененный орангутан, который подчинился правилам Большого цирка и стал неприлично богат», - написал Макгрегор.

The captured Orangutan who obeyed the rules of a Circus and got filthy rich from it. pic.twitter.com/4kNw01BDAS