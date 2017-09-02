Макгрегор сравнил себя с плененным орангутаном

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон заявил, что стал больше уважать чемпиона UFC Конора Макгрегора после боя с чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером.

Майк Тайсон: Я уважаю Макгрегора Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон заявил, что стал больше уважать чемпиона UFC Конора Макгрегора после боя с чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером.

Чемпион UFC Конор Макгрегор оставил пост на своей странице в Instagram после поражения от Флойда Мэйвезера в боксерском поединке.

Конор Макгрегор: Мне было тяжело продержаться 12 раундов даже на тренировках

Конор Макгрегор: Мне было тяжело продержаться 12 раундов даже на тренировках Чемпион UFC Конор Макгрегор оставил пост на своей странице в Instagram после поражения от Флойда Мэйвезера в боксерском поединке.