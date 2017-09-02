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Макгрегор сравнил себя с плененным орангутаном

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Звезда ММА ирландец Конор Макгрегор отметился новым необычным твитом. 

«Я - плененный орангутан, который подчинился правилам Большого цирка и стал неприлично богат», - написал Макгрегор.

Напомним, в августе Конор Макгрегор досрочно проиграл американскому боксеру Флойду Мэйвезеру-младшему.

Гарантированный ирландцу гонорар составил 30 миллионов долларов США.

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