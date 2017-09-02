Макгрегор сравнил себя с плененным орангутаном
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Звезда ММА ирландец Конор Макгрегор отметился новым необычным твитом.
«Я - плененный орангутан, который подчинился правилам Большого цирка и стал неприлично богат», - написал Макгрегор.
The captured Orangutan who obeyed the rules of a Circus and got filthy rich from it. pic.twitter.com/4kNw01BDAS— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 2 сентября 2017 г.
Напомним, в августе Конор Макгрегор досрочно проиграл американскому боксеру Флойду Мэйвезеру-младшему.
Гарантированный ирландцу гонорар составил 30 миллионов долларов США.
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