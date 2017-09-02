Тимофей Мозгов: Пусть Кириленко поругает ФИБА, это его работа
Центровой сборной России Тимофей Мозгов посетовал на неудобный календарь команды на чемпионате Европы-2017.
- После такой игры, как с Турцией, очень тяжело уснуть, и до матча с Сербией меньше суток. Но что поделать - такое расписание. Кого в этом винить, FIBA? Пусть Андрей Кириленко этим занимается, поругает - это его работа, - заявил Мозгов.
Напомним, 1 сентября сборная России начала чемпионат Европы с победы над командой Турции.
Сегодня подопечные Сергея Базаревича сразятся с сербами.
Матч
Место и дата
02 сентября 17:00, Улкер Спортс Арена, Онлайн-трансляция
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