Тимофей Мозгов: Пусть Кириленко поругает ФИБА, это его работа

Центровой сборной России Тимофей Мозгов посетовал на неудобный календарь команды на чемпионате Европы-2017.

- После такой игры, как с Турцией, очень тяжело уснуть, и до матча с Сербией меньше суток. Но что поделать - такое расписание. Кого в этом винить, FIBA? Пусть Андрей Кириленко этим занимается, поругает - это его работа, - заявил Мозгов.

Напомним, 1 сентября сборная России начала чемпионат Европы с победы над командой Турции.

Сегодня подопечные Сергея Базаревича сразятся с сербами.



