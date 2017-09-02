Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кенин5:7, 2:6Шарапова
Хоккей  Спартак- : -Динамо Минск
Баскетбол  Россия- : -Сербия
Футбол  Оренбург- : -Крылья Советов
Хоккей  Торпедо- : -СКА
Футбол  Грузия- : -Ирландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тимофей Мозгов: Пусть Кириленко поругает ФИБА, это его работа

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Центровой сборной России Тимофей Мозгов посетовал на неудобный календарь команды на чемпионате Европы-2017.

- После такой игры, как с Турцией, очень тяжело уснуть, и до матча с Сербией меньше суток. Но что поделать - такое расписание. Кого в этом винить, FIBA? Пусть Андрей Кириленко этим занимается, поругает - это его работа, - заявил Мозгов.

Напомним, 1 сентября сборная России начала чемпионат Европы с победы над командой Турции.

Сегодня подопечные Сергея Базаревича сразятся с сербами.

Матч

Россия - Сербия

Место и дата

02 сентября 17:00, Улкер Спортс Арена, Онлайн-трансляция



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Порзингиса «сербская машина» пережевала и выплюнулаПорзингиса «сербская машина» пережевала и выплюнулаВторым соперником сборной России на ЧЕ-2017 в субботу станут сербы – серебряные призеры последних Олимпийских игр и чемпионата мира.Виталий Фридзон: Сборная России сыграла в свой баскетболКапитан сборной России Виталий Фридзон поделился впечатлениями от победы над Турцией (76:73) на старте группового этапа чемпионата Европы.Сергей Базаревич: Сборной России будет важно суметь навязать борьбу БогдановичуГлавный тренер сборной России Сергей Базаревич поделился ожиданиями от матча против сборной Сербии.Андрей Кириленко: Сборная России в матче с Турцией доказала, что у нее есть характерПрезидент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал победу сборной России над командой Турции (76:73) в матче группового этапа чемпионата Европы.Алексей Швед: Не боялся, что промахнусь в концовке матчаЗащитник сборной России Алексей Швед прокомментировал свой решающий трехочоковый бросок, которые принес команде победу над Турцией в первом туре группового этапа чемпионата Европы.
Бокс
Сегодня на чемпионате мира по боксу состоятся 10 финальных поединков
Футбол
Бенитес может покинуть «Ньюкасл» и возглавить другой клуб АПЛ
MMA
Стефан Штруве (Голландия) — Александр Волков (Россия). Прогноз «Советского спорта»
Футбол
Букмекеры считают сборную Испании явным фаворитом в игре с Италией
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Андрей Кириленко
Андрей Кириленковсе новости
Тимофей Мозгов
Тимофей Мозговвсе новости
Евробаскет-2017
Евробаскет-2017