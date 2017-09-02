Вадим Евсеев вернулся в тренерский штаб «Амкара»
Вадим Евсеев снова вошел в тренерский штаб пермского футбольного клуба «Амкар».
- Так и есть, но подробно об этом говорить я пока не готов, - цитирует Евсеева агентство ТАСС.
Евсеев входил в штаб Гаджиева в «Амкаре» с января 2015 года, а в феврале 2017-го возглавил ивановский «Текстильщик».
Под его руководством ивановская команда
во второй части прошлого сезона одержала девять побед в десяти матчах
при одной ничьей и разнице мячей 30:4 и финишировала на третьем месте в
таблице второго дивизиона чемпионата России зоны «Запад».
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