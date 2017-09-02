Вадим Евсеев вернулся в тренерский штаб «Амкара»

Евсеев входил в штаб Гаджиева в «Амкаре» с января 2015 года, а в феврале 2017-го возглавил ивановский «Текстильщик».

Под его руководством ивановская команда во второй части прошлого сезона одержала девять побед в десяти матчах при одной ничьей и разнице мячей 30:4 и финишировала на третьем месте в таблице второго дивизиона чемпионата России зоны «Запад».



