«Динамо СПб» вдесятером сыграло вничью с «Волгарем»

В матче 11-го тура первенства ФНЛ «Динамо СПб» дома сыграло вничью с «Волгарем» со счетом 2:2.

За петербургский клуб отличились Сандро Цвейба и Олег Власов, в составе астраханского клуба голы на счету Игоря Климова и Владлена Бабаева. На 85-й минуте игрок хозяев Александр Коротаев покинул поле, получив второе предупреждение.

Подопечные Александра Точилина в турнирной таблице идут на третьем месте с 23 очками, астраханцы занимают шестую строчку, имея в активе 18 очков. Следующий матч бело-голубые проведут 6 сентября в Ярославле против «Шинника», «Волгарь» в этот же день примет «Тюмень».