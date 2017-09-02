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«Динамо СПб» вдесятером сыграло вничью с «Волгарем»

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В матче 11-го тура первенства ФНЛ «Динамо СПб» дома сыграло вничью с «Волгарем» со счетом 2:2.

За петербургский клуб отличились Сандро Цвейба и Олег Власов, в составе астраханского клуба голы на счету Игоря Климова и Владлена Бабаева. На 85-й минуте игрок хозяев Александр Коротаев покинул поле, получив второе предупреждение. 

Подопечные Александра Точилина в турнирной таблице идут на третьем месте с 23 очками, астраханцы занимают шестую строчку, имея в активе 18 очков. Следующий матч бело-голубые проведут 6 сентября в Ярославле против «Шинника», «Волгарь» в этот же день примет «Тюмень».

Матч

Динамо СПб - Волгарь - 2:2 (1:1)

Голы

Климов 10 (0:1). Цвейба 12 (1:1). Бабаев 49 (1:2). Власов 75 (2:2).

Состав

Динамо СПб: Генералов, Костин, Бычков, Бабенков, Юрганов, Рогов (Козлов, 90), Цвейба (Власов, 55), Кулишев (Батютин, 79), Песегов, Коротаев, Маркосов (Барсов, 73)

Волгарь: Бучнев, Климов, Калинин, Таказов, Плиев, Бабаев (Сутормин, 69), Кабутов, Букия, Бочков (Дышеков, 77), Газзаев Р. (Шалаев, 58), Жабкин (Веркашанский, 63)

Предупреждения:

Костин, 9; Коротаев, 81 - Кабутов, 42; Климов, 53; Таказов, 79

Удаления:

Коротаев, 85 - нет

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

02 сентября 13:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

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