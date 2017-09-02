Денис Лебедев будет избираться в депутаты
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Чемпион мира по версии WBA в первом тяжелом весе россиянин Денис Лебедев будет избираться в Совет депутатов городского округа Чехов.
Об этом боксер сообщил агентству «Р-Спорт».
При этом, Лебедев пока не планирует завершать спортивную карьеру.
Ранее он отказался принять участие в первом сезоне Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).
Выборы в Совет депутатов городского округа Чехов (Московская область) состоятся 10 сентября.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически