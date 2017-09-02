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Денис Лебедев будет избираться в депутаты

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Чемпион мира по версии WBA в первом тяжелом весе россиянин Денис Лебедев будет избираться в Совет депутатов городского округа Чехов.

Об этом боксер сообщил агентству «Р-Спорт».

При этом, Лебедев пока не планирует завершать спортивную карьеру.

Ранее он отказался принять участие в первом сезоне Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

Выборы в Совет депутатов городского округа Чехов (Московская область) состоятся 10 сентября.

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