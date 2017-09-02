Юрий Газзаев: «Волгарю» лестен интерес клубов РФПЛ к Сутормину
Главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев поделился впечатлениями от матча 11-го тура ФНЛ против «Динамо СПб» (2:2).
– В целом, жалко отпускать победу. Но обе команды понимали сильные стороны друг друга, поэтому закрыли зоны и скоростных игроков. Печально, что не дожали, но результат закономерен.
– Этим летом к Алексею Сутормину был интерес из РФПЛ. Не отпустили?
– Мы с ним пообщались и сказали клубам, что нам лестен этот интерес. Ситуация пограничная: все-таки ему нужно было время, чтобы заявить о себе на сборах. А летнее межсезонье очень короткое, поэтому ему было бы сложнее закрепиться в обойме клуба РФПЛ. Мы решили, что до зимы ему надо хорошо проявить себя в «Волгаре», а уже затем, может быть, поехать в РФПЛ, - приводит слова Газзаева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в матче 11-го тура первенства ФНЛ «Динамо СПб» дома сыграло вничью с «Волгарем» со счетом 2:2.
За петербургский клуб отличились Сандро Цвейба и Олег Власов, в составе астраханского клуба голы на счету Игоря Климова и Владлена Бабаева. На 85-й минуте игрок хозяев Александр Коротаев покинул поле, получив второе предупреждение.
Подопечные Александра Точилина в турнирной таблице идут на третьем месте с 23 очками, астраханцы занимают шестую строчку, имея в активе 18 очков. Следующий матч бело-голубые проведут 6 сентября в Ярославле против «Шинника», «Волгарь» в этот же день примет «Тюмень».
Матч
Динамо СПб - Волгарь - 2:2 (1:1)
Голы
Климов 10 (0:1). Цвейба 12 (1:1). Бабаев 49 (1:2). Власов 75 (2:2).
Состав
Динамо СПб: Генералов, Костин, Бычков, Бабенков, Юрганов, Рогов (Козлов, 90), Цвейба (Власов, 55), Кулишев (Батютин, 79), Песегов, Коротаев, Маркосов (Барсов, 73)
Волгарь: Бучнев, Климов, Калинин, Таказов, Плиев, Бабаев (Сутормин, 69), Кабутов, Букия, Бочков (Дышеков, 77), Газзаев Р. (Шалаев, 58), Жабкин (Веркашанский, 63)
Предупреждения:
Костин, 9; Коротаев, 81 - Кабутов, 42; Климов, 53; Таказов, 79
Удаления:
Коротаев, 85 - нет
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
02 сентября 13:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция