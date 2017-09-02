Юрий Газзаев: «Волгарю» лестен интерес клубов РФПЛ к Сутормину

Главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев поделился впечатлениями от матча 11-го тура ФНЛ против «Динамо СПб» (2:2).

– В целом, жалко отпускать победу. Но обе команды понимали сильные стороны друг друга, поэтому закрыли зоны и скоростных игроков. Печально, что не дожали, но результат закономерен.

– Этим летом к Алексею Сутормину был интерес из РФПЛ. Не отпустили?

– Мы с ним пообщались и сказали клубам, что нам лестен этот интерес. Ситуация пограничная: все-таки ему нужно было время, чтобы заявить о себе на сборах. А летнее межсезонье очень короткое, поэтому ему было бы сложнее закрепиться в обойме клуба РФПЛ. Мы решили, что до зимы ему надо хорошо проявить себя в «Волгаре», а уже затем, может быть, поехать в РФПЛ, - приводит слова Газзаева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче 11-го тура первенства ФНЛ «Динамо СПб» дома сыграло вничью с «Волгарем» со счетом 2:2.

За петербургский клуб отличились Сандро Цвейба и Олег Власов, в составе астраханского клуба голы на счету Игоря Климова и Владлена Бабаева. На 85-й минуте игрок хозяев Александр Коротаев покинул поле, получив второе предупреждение.

Подопечные Александра Точилина в турнирной таблице идут на третьем месте с 23 очками, астраханцы занимают шестую строчку, имея в активе 18 очков. Следующий матч бело-голубые проведут 6 сентября в Ярославле против «Шинника», «Волгарь» в этот же день примет «Тюмень».