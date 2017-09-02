Александр Точилин: «Динамо СПб» не решило, где будет проводить встречу против «Зенита»

Главный тренер «Динамо СПб» Александр Точилин поделился впечатлениями от матча 11-го тура ФНЛ против «Волгаря» (2:2).

– Результат закономерный, на победу мы не наиграли. Равная игра с равными возможностями. Счет полностью отражает то, что происходило на поле.

– Есть вопросы к судейству?

– У каждой команды после таких игр бывают вопросы, но мы не компетентны их задавать. Надо отталкиваться от своей игры, а не от судейства.



– Не поменялась ли задача в клубе?

– Нет. Мы не решили свою первую задачу (остаться в ФНЛ – Прим.ред.). А залог успеха в том, что мы провели хорошую работу до сезона. Для многих неожиданно, что мы набираем очки. Но для меня ничего неожиданного, потому что я вижу отношение ребят к делу.



– Принято ли решение по поводу места матча против «Зенита»?

– Это вопрос к руководству. Насколько я знаю, мы до конца не решили для себя, где мы будем проводить эту встречу, - приводит слова Точилина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче 11-го тура первенства ФНЛ «Динамо СПб» дома сыграло вничью с «Волгарем» со счетом 2:2.

За петербургский клуб отличились Сандро Цвейба и Олег Власов, в составе астраханского клуба голы на счету Игоря Климова и Владлена Бабаева. На 85-й минуте игрок хозяев Александр Коротаев покинул поле, получив второе предупреждение.

Подопечные Александра Точилина в турнирной таблице идут на третьем месте с 23 очками, астраханцы занимают шестую строчку, имея в активе 18 очков. Следующий матч бело-голубые проведут 6 сентября в Ярославле против «Шинника», «Волгарь» в этот же день примет «Тюмень».

В 1/16 финала Кубка России «Динамо СПб» сыграет 20 или 21 сентября с «Зенитом», который предложил динамовцам провести встречу на стадионе «Санкт-Петербург». По итогам жеребьевки хозяевами игры стали бело-голубые.