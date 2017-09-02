Александр Точилин: «Динамо СПб» не решило, где будет проводить встречу против «Зенита»
Главный тренер «Динамо СПб» Александр Точилин поделился впечатлениями от матча 11-го тура ФНЛ против «Волгаря» (2:2).
– Результат закономерный, на победу мы не наиграли. Равная игра с равными возможностями. Счет полностью отражает то, что происходило на поле.
– Есть вопросы к судейству?
– У каждой команды после таких игр бывают вопросы, но мы не компетентны их задавать. Надо отталкиваться от своей игры, а не от судейства.
– Не поменялась ли задача в клубе?
– Нет. Мы не решили свою первую задачу (остаться в ФНЛ – Прим.ред.). А залог успеха в том, что мы провели хорошую работу до сезона. Для многих неожиданно, что мы набираем очки. Но для меня ничего неожиданного, потому что я вижу отношение ребят к делу.
– Принято ли решение по поводу места матча против «Зенита»?
– Это вопрос к руководству. Насколько я знаю, мы до конца не решили для себя, где мы будем проводить эту встречу, - приводит слова Точилина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в матче 11-го тура первенства ФНЛ «Динамо СПб» дома сыграло вничью с «Волгарем» со счетом 2:2.
За петербургский клуб отличились Сандро Цвейба и Олег Власов, в составе астраханского клуба голы на счету Игоря Климова и Владлена Бабаева. На 85-й минуте игрок хозяев Александр Коротаев покинул поле, получив второе предупреждение.
Подопечные Александра Точилина в турнирной таблице идут на третьем месте с 23 очками, астраханцы занимают шестую строчку, имея в активе 18 очков. Следующий матч бело-голубые проведут 6 сентября в Ярославле против «Шинника», «Волгарь» в этот же день примет «Тюмень».
В 1/16 финала Кубка России «Динамо СПб» сыграет 20 или 21 сентября с «Зенитом», который предложил динамовцам провести встречу на стадионе «Санкт-Петербург». По итогам жеребьевки хозяевами игры стали бело-голубые.
Матч
Динамо СПб - Волгарь - 2:2 (1:1)
Голы
Климов 10 (0:1). Цвейба 12 (1:1). Бабаев 49 (1:2). Власов 75 (2:2).
Состав
Динамо СПб: Генералов, Костин, Бычков, Бабенков, Юрганов, Рогов (Козлов, 90), Цвейба (Власов, 55), Кулишев (Батютин, 79), Песегов, Коротаев, Маркосов (Барсов, 73)
Волгарь: Бучнев, Климов, Калинин, Таказов, Плиев, Бабаев (Сутормин, 69), Кабутов, Букия, Бочков (Дышеков, 77), Газзаев Р. (Шалаев, 58), Жабкин (Веркашанский, 63)
Предупреждения:
Костин, 9; Коротаев, 81 - Кабутов, 42; Климов, 53; Таказов, 79
Удаления:
Коротаев, 85 - нет
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
02 сентября 13:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция