Квалификация Гран-при Италии приостановлена из-за дождя

Квалификация итальянского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий.

Квалификация началась по расписанию в 15:00 (по московскому времени), но уже через несколько минут была приостановлена из-за сильного дождя на трассе. Организаторы остановили заезды после вылета пилота команды «Хаас» француза Ромена Грожана.

Ранее начало третьей свободной практики было отложено на 45 минут из-за дождя, так как трасса на автодроме в Монце была затоплена.