Виталий Мутко: Я должен был придать развитию футбола в России стабильность

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко прокомментировал свое возвращение на пост президента РФС.

- Я очень долго думал над тем, нужно ли возвращаться. Как говорят — два раза в одну реку не войдешь. Мой случай — исключение. Причины решения избираться на пост президента РФС понятны. Первая — подготовка России и нашей национальной сборной к чемпионату мира. Вторая — кризис, в который тогда погрузился РФС: не было единой точки управления российским футболом, футбольные институты были разбалансированы, клубы существовали сами по себе, женскому футболу, мини-футболу вообще никто не уделял внимания. Нужно было придать развитию футбола в России стабильность, вновь сделать из РФС главенствующий футбольный орган.

Кроме того, на сентябрь 2015 года общая сумма кредиторской задолженности, требующая реструктуризации или погашения составляла 2,58 млрд рублей. В том числе это была задолженность перед персоналом, налоговыми органами, внебюджетными фондами, прочими поставщиками и подрядчиками. РФС был на грани банкротства, находился в критическом состоянии.

Исходя из того, что было, и нужно оценивать эти два года. В целом все, что планировалось по-крупному, в определенной степени реализовать удалось. Система управления российским футболом была восстановлена. Вы видите, что и мы, и даже вы — журналисты, стали куда больше говорить о футболе, а не о стенограммах заседаний исполкома и долгах по зарплате. Все органы РФС работают слаженно, есть четкое взаимодействие с лигами. Все встало на свои места, - цитирует Мутко агентство ТАСС.

Напомним, Виталий Мутко был избран на пост президента РФС 3 сентября 2015 года.

