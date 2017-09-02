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Польша разгромила Исландию на Евробаскете

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч второго тура группового турнира чемпионата Европы по баскетболу между сборными Польши и Исландии завершился победой польской команды. Итоговый счет матча – 91:61.

Самам результативным игроком матча стал разыгрывающий Ислании Хердюр Вильхьямссон, набравший 16 баллов. Сборная Исландии потерпела вторую победу в группе А.  В следующем туре Польша сыграет с Финляндией, а Исландия – с Францией. Обе игры пройдут 3 сентября.

Чемпионат Европы по баскетболу. Мужчины

Стамбул (Турция)

Группа А

2-й тур

Матч

Польша - Исландия - 91:61

Место и дата

02 сентября 13:45, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция

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