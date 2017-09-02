Польша разгромила Исландию на Евробаскете
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч второго тура группового турнира чемпионата Европы по баскетболу между сборными Польши и Исландии завершился победой польской команды. Итоговый счет матча – 91:61.
Самам результативным игроком матча стал разыгрывающий Ислании Хердюр Вильхьямссон, набравший 16 баллов. Сборная Исландии потерпела вторую победу в группе А. В следующем туре Польша сыграет с Финляндией, а Исландия – с Францией. Обе игры пройдут 3 сентября.
Чемпионат Европы по баскетболу. Мужчины
Стамбул (Турция)
Группа А
2-й тур
Матч
Место и дата
02 сентября 13:45, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция
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