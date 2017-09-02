«Будет нокаут». Читатели «Советского спорта» уверены в победе Волкова над Штруве

2 сентября в Роттердаме (Голландия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 115.

В главном поединке шоу встретятся тяжеловесы: Александр Волков (Россия) сразится с любимцем местной публики Стефаном Штруве (Голландия).

Букмекеры отдают небольшое предпочтение российскому спортсмену (коэф. На победу Волкова — 1,72, на победу Штруве — 2,00).

Читатели «Советского спорта» также считают, что Александр добьется победы (76%). В голосовании участвовали 774 человека. 23% голосовавших считают, что победит Штруве.

Также добавим, что большинство респондентов (35,3%) думают, что бой завершится нокаутом в пользу Волкова. Ознакомиться результатами опроса можно здесь.

Турнир начнется в 18:30 по московскому времени. Телеканал «Матч ТВ» покажет главные бои, начиная с 23:40 мск.

Помимо Волкова, на турнире также выступят россияне Забит Магомедшарипов, Абдул-Керим Эдилов, Майрбек Тайсумов и Рустам Хабилов.

Напомним, что за свою карьеру в ММА Волков одержал 28 побед и потерпел шесть поражений. Россиянин становился чемпионом в тяжелом весе по версии таких организаций, как Bellator и М-1.

Штруве за свою карьеру одержал 28 побед и потерпел восемь поражений.