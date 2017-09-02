Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кенин5:7, 2:6Шарапова
Хоккей  Спартак- : -Динамо Минск
Баскетбол  Россия- : -Сербия
Футбол  Оренбург1 : 1Крылья Советов
Хоккей  Торпедо- : -СКА
Футбол  Грузия- : -Ирландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Будет нокаут». Читатели «Советского спорта» уверены в победе Волкова над Штруве

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

2 сентября в Роттердаме (Голландия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 115.

В главном поединке шоу встретятся тяжеловесы: Александр Волков (Россия) сразится с любимцем местной публики Стефаном Штруве (Голландия).

Букмекеры отдают небольшое предпочтение российскому спортсмену (коэф. На победу Волкова — 1,72, на победу Штруве — 2,00).

Читатели «Советского спорта» также считают, что Александр добьется победы (76%). В голосовании участвовали 774 человека. 23% голосовавших считают, что победит Штруве.

Также добавим, что большинство респондентов (35,3%) думают, что бой завершится нокаутом в пользу Волкова. Ознакомиться результатами опроса можно здесь.

Турнир начнется в 18:30 по московскому времени. Телеканал «Матч ТВ» покажет главные бои, начиная с 23:40 мск.

Помимо Волкова, на турнире также выступят россияне Забит Магомедшарипов, Абдул-Керим Эдилов, Майрбек Тайсумов и Рустам Хабилов.

Напомним, что за свою карьеру в ММА Волков одержал 28 побед и потерпел шесть поражений. Россиянин становился чемпионом в тяжелом весе по версии таких организаций, как Bellator и М-1.

Штруве за свою карьеру одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. 

Что? Где? Когда? Вся информация о турнире UFC в Голландии, где подерется Волков

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
По прозвищу Драго. Лучшие бои Александра Волкова (видео)По прозвищу Драго. Лучшие бои Александра Волкова (видео)2 сентября в Роттердаме российский тяжеловес Александр Волков проведет бой против голландца Стефана Штруве.Джон Джонс прошел допинг-тест после боя с КормьеЧемпион чемпиона UFC в полутяжелом весе Джон Джонс прошел допинг-тест после боя с Даниэлем Кормье.Сегодня в Голландии пройдет турнир UFC, в рамках которого выступят пять россиянСегодня в Роттердаме (Голландия) состоится турнир UFC Fight Night, в рамках которого выступят сразу пять бойцов, представляющие Россию.Стефан Штруве (Голландия) — Александр Волков (Россия). Прогноз «Советского спорта»2 сентября в Роттердаме (Голландия) состоится турнир UFC Fight Night 115. В рамках бойцовского шоу россиянин Александр Волков проведет поединок против голландца Стефана Штруве.Рустам Хабилов (Россия) — Десмонд Грин (США). Прогноз «Советского спорта»2 сентября в Роттердаме (Голландия) состоится турнир UFC Fight Night 115. В рамках бойцовского шоу россиянин Рустам Хабилов проведет поединок против американца Десмонда Грина.
Баскетбол
Польша разгромила Исландию на Евробаскете
Футбол
Виталий Мутко: Я должен был придать развитию футбола в России стабильность
Формула-1
Квалификация Гран-при Италии приостановлена из-за дождя
Бокс
Денис Лебедев будет избираться в депутаты
все новости
Александр Волков
Александр Волковвсе новости
UFC
UFC
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства